Стилист Алишер рассказал о переживаниях Аллы Пугачевой по поводу ее юбилея

Алла Борисовна в данное время готовится к празднованию своего юбилея. Примадонна намеревается организовать в России и за рубежом порядка 20 сольных концертов. Сейчас прорабатывается репертуар артистки, ожидается появление новых композиций, которые написал Илья Резник. Кроме того, продолжается запись видеоклипа, приуроченного к юбилею звезды.Наряды для Примадонны создаются постоянно, но до вариантов для сольных номеров дизайнеры еще не дошли. Алишер верит, что здоровье Аллы Пугачевой не подведет, и она сможет выступить на всех намеченных концертах. В своем аккаунте стилист призвал фанатов исполнительницы поддержать ее в соцсетях.