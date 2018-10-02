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Стилист Алишер рассказал о переживаниях Аллы Пугачевой по поводу ее юбилея

Модный дизайнер Алишер длительное время работает с Примадонной. Стилист рассказал, как сильно переживает Алла Пугачева в преддверии своего 70-летия.
Стилист Алишер рассказал о переживаниях Аллы Пугачевой по поводу ее юбилея

Алла Борисовна в данное время готовится к празднованию своего юбилея. Примадонна намеревается организовать в России и за рубежом порядка 20 сольных концертов. Сейчас прорабатывается репертуар артистки, ожидается появление новых композиций, которые написал Илья Резник. Кроме того, продолжается запись видеоклипа, приуроченного к юбилею звезды.

Наряды для Примадонны создаются постоянно, но до вариантов для сольных номеров дизайнеры еще не дошли. Алишер верит, что здоровье Аллы Пугачевой не подведет, и она сможет выступить на всех намеченных концертах. В своем аккаунте стилист призвал фанатов исполнительницы поддержать ее в соцсетях.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:30

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