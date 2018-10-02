Михаил Галустян считает Романа Карцева примером для подражания
Михаил Галустян под фотографией написал пост, в котором рассказал о своём отношении к Роману Карцеву. Сегодня, 2 октября, артист умер в больнице.
Под чёрно-белой фотографией в ленте Instagram Михаил Галустян написал, что Роман Карцев является примером для подражания. Его он считал чудесным человеком и профессиональным юмористом. Комик уверен, что покойный артист останется в памяти людей навсегда.
Подписчики в комментариях выражают соболезнование родным и близким Романа Карцева, скорбя о том, что сцену покинул великий человек, подающий пример для подражания.
Под чёрно-белой фотографией в ленте Instagram Михаил Галустян написал, что Роман Карцев является примером для подражания. Его он считал чудесным человеком и профессиональным юмористом. Комик уверен, что покойный артист останется в памяти людей навсегда.
Подписчики в комментариях выражают соболезнование родным и близким Романа Карцева, скорбя о том, что сцену покинул великий человек, подающий пример для подражания.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:27