Михаил Галустян считает Романа Карцева примером для подражания

Под чёрно-белой фотографией в ленте Instagram Михаил Галустян написал, что Роман Карцев является примером для подражания. Его он считал чудесным человеком и профессиональным юмористом. Комик уверен, что покойный артист останется в памяти людей навсегда.Подписчики в комментариях выражают соболезнование родным и близким Романа Карцева, скорбя о том, что сцену покинул великий человек, подающий пример для подражания.