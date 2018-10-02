Утверждён черновой сценарий «Плохих парней 3»
Продюсерами утверждён черновой сценарий драматического триллера «Плохие парни 3». Снимать кино начнут со следующего года, показ запланирован на январь 2020 года.
Также утверждён исполнитель роли персонажа «Плохих парней» Майка Лоури – им останется Уилл Смит. Об участии в создании третьей части киноленты Мартина Лоренса пока информации нет. Не разглашаются и подробности производства фильма.
Отмечено лишь, что «Плохих парней» выведут на некий новый уровень, так как создатели будущей картины нашли баланс между экшеном и комедией.
Также утверждён исполнитель роли персонажа «Плохих парней» Майка Лоури – им останется Уилл Смит. Об участии в создании третьей части киноленты Мартина Лоренса пока информации нет. Не разглашаются и подробности производства фильма.
Отмечено лишь, что «Плохих парней» выведут на некий новый уровень, так как создатели будущей картины нашли баланс между экшеном и комедией.
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:27