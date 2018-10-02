Утверждён черновой сценарий «Плохих парней 3»

Также утверждён исполнитель роли персонажа «Плохих парней» Майка Лоури – им останется Уилл Смит. Об участии в создании третьей части киноленты Мартина Лоренса пока информации нет. Не разглашаются и подробности производства фильма.Отмечено лишь, что «Плохих парней» выведут на некий новый уровень, так как создатели будущей картины нашли баланс между экшеном и комедией.