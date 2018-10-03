Секрет "вечно молодой" китайской женщины раскрыт СМИ

Лю Елинь рассказала, что в течение долгого времени практикует йогу в 30-ти градусный мороз. Кроме того, женщина плавает в открытых водоемах во время морозов. Закаляющие организм упражнения уже давно признаны полезными, однако такой метод омоложения едва ли подойдет всем женщинам. Кроме того, Лю Елинь настоятельно рекомендует отказаться от жирной пищи и, по возможности, вести вегетарианский образ жизни. Недавно она купалась в озере Байкал и позировала в купальнике, демонстрируя эффективность предложенных ею способов сохранения красоты.Источники также утверждают, что женщину иногда принимают за подругу ее 23-летнего сына. Сама китаянка мечтает о путешествиях по миру в красивых купальниках, а также надеется сохранить прежнюю красоту до 80-ти лет.