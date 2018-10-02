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Константин Иванов: У Александры Гозиас был выкидыш

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Константин Иванов рассказал, что его бывшая возлюбленная Александра Гозиас потеряла ребенка накануне их окончательного расставания.
Константин Иванов: У Александры Гозиас был выкидыш

Не секрет, что Константин Иванов и Александра Гозиас уже давно не встречаются. Тем не менее, оказалось, что экс-влюбленные до сих пор не могут простить друг другу прежние обиды.

Напомним, что несколько дней назад в Сети появилось очередное интервью звезды реалити-шоу «Дом-2», в котором Константин обвинил свою бывшую избранницу в том, что она украла из его квартиры некоторые дорогостоящие вещи. Однако Александра поспешила опровергнуть обвинения в свой адрес.

Гозиас отметила, что именно она приняла решение расстаться с Ивановым, который якобы жил за ее счет. Только вот Константин не согласен с заявлениями экс-возлюбленной. По словам мужчины, их расставание назревало уже давно, однако последней каплей стало тайное общение девушки с состоятельными мужчинами.

Константин Иванов: У Александры Гозиас был выкидыш

Константин не стал отрицать, что по-прежнему поддерживает связь с бывшей избранницей. По словам экс-участника «Дома-2», время от времени они с Александрой даже делятся друг с другом подробностями своей личной жизни. Из рассказа Иванова стало понятно, что Гозиас некоторое время общалась с хоккеистом Радуловым, с которым неоднократно встречалась в Москве, а также планировала улететь в Испанию.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:01

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