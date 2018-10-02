Регина Дубовицкая: Россия со смертью Романа Карцева потеряла целое поколение
Регина Дубовицкая прокомментировала смерть Романа Карцева. Телеведущая заявила, что Россия с уходом из жизни знаменитого артиста театра и кино потеряла целое поколение.
Регина Дубовицкая отметила, что Роман Карцев навсегда останется для нее гениальным артистом. Также телеведущая добавила, что время ничего не изменит и так будет всегда. По мнению Дубовицкий такое гениальное трио, как Роман Карцев, Виктор Ильченко и Михаил Жванецкий, больше никогда не появится, ведь со смертью знаменитого артиста Россия потеряла целое поколение.
Роман Карцев скончался сегодня утром в одной из столичных клиник. Артист ушел из жизни в 79 лет.
Регина Дубовицкая отметила, что Роман Карцев навсегда останется для нее гениальным артистом. Также телеведущая добавила, что время ничего не изменит и так будет всегда. По мнению Дубовицкий такое гениальное трио, как Роман Карцев, Виктор Ильченко и Михаил Жванецкий, больше никогда не появится, ведь со смертью знаменитого артиста Россия потеряла целое поколение.
Роман Карцев скончался сегодня утром в одной из столичных клиник. Артист ушел из жизни в 79 лет.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:59