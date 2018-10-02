Для Samsung Galaxy A9s подготовлен корпус с градиентной расцветкой

Данный смартфон раньше проходил под именем Galaxy A9 Star Pro либо Galaxy A9 Pro. По словам инсайдеров, на рынке Китая, а также прочих азиатских государств новое мобильное устройство появится под названием Galaxy A9s. Гаджет панируют презентовать 11 октября. Из-за хорошего спроса на градиентные цвета, которые стали популярны среди пользователей после выхода версий Huawei P20, а также P2 Pro, производитель в свои разработки стал внедрять подобное.Вследствие этого Samsung Galaxy A9s с 4-мя камерами выпустят с корпусом, имеющим градиентную расцветку. Компания в аналогичном цветет презентует чехлы для смартфонов A7 Galaxy J4+, Galaxy J6+. Их назовут Gradation Covers.