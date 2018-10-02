Принц Гарри и Меган Маркл задумали тайный побег
Герцог и герцогиня Сассекские задумали тайно уединиться на пляже. Выводы сделаны журналистами, ознакомившимися с графиком принца Гарри и Меган Маркл по случаю их визита в Австралию.
Принц Гарри и Меган Маркл пробудут в Сиднее двенадцать дней. Члены королевской семьи за это время посетят остров Фрейзер, Мельбурн, Даббо, а также несколько официальных мероприятий. Их дни расписаны поминутно, однако в графике имеется трехдневный перерыв. Это время герцог и герцогиня Сассекские проведут в компании друзей на побережье. Выбранное место отдыха скрыто от общественности.
Принц Гарри и Меган Маркл узаконили свои отношения в мае нынешнего года, и с тех пор находятся под пристальным вниманием публики, поэтому они нуждаются в уединении.
Принц Гарри и Меган Маркл пробудут в Сиднее двенадцать дней. Члены королевской семьи за это время посетят остров Фрейзер, Мельбурн, Даббо, а также несколько официальных мероприятий. Их дни расписаны поминутно, однако в графике имеется трехдневный перерыв. Это время герцог и герцогиня Сассекские проведут в компании друзей на побережье. Выбранное место отдыха скрыто от общественности.
Принц Гарри и Меган Маркл узаконили свои отношения в мае нынешнего года, и с тех пор находятся под пристальным вниманием публики, поэтому они нуждаются в уединении.