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Принц Гарри и Меган Маркл задумали тайный побег

Герцог и герцогиня Сассекские задумали тайно уединиться на пляже. Выводы сделаны журналистами, ознакомившимися с графиком принца Гарри и Меган Маркл по случаю их визита в Австралию.
Принц Гарри и Меган Маркл задумали тайный побег

Принц Гарри и Меган Маркл пробудут в Сиднее двенадцать дней. Члены королевской семьи за это время посетят остров Фрейзер, Мельбурн, Даббо, а также несколько официальных мероприятий. Их дни расписаны поминутно, однако в графике имеется трехдневный перерыв. Это время герцог и герцогиня Сассекские проведут в компании друзей на побережье. Выбранное место отдыха скрыто от общественности.

Принц Гарри и Меган Маркл задумали тайный побег

Принц Гарри и Меган Маркл узаконили свои отношения в мае нынешнего года, и с тех пор находятся под пристальным вниманием публики, поэтому они нуждаются в уединении.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:16

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