Instagram: «Состарившаяся» Настя Каменских расстроила фанатов

Среди возможных причин не лучшего внешнего вида Насти Каменских фолловеры называют резкое похудение артистки, сбросившей порядка 20 кг веса, что и отобразилось на «состарившемся» лице певицы. Нашлись у знаменитости и защитники. Они отметили, что всё дело в неудачном макияже, прибавившем кумиру лишние годы, и ненадлежащем освещении.