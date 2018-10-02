Instagram: «Состарившаяся» Настя Каменских расстроила фанатов
Поклонников расстроил новый снимок Насти Каменских, опубликованный ею в Instagram. Часть фанатов решила, что 31-летняя вокалистка «состарилась».
Среди возможных причин не лучшего внешнего вида Насти Каменских фолловеры называют резкое похудение артистки, сбросившей порядка 20 кг веса, что и отобразилось на «состарившемся» лице певицы. Нашлись у знаменитости и защитники. Они отметили, что всё дело в неудачном макияже, прибавившем кумиру лишние годы, и ненадлежащем освещении.
Среди возможных причин не лучшего внешнего вида Насти Каменских фолловеры называют резкое похудение артистки, сбросившей порядка 20 кг веса, что и отобразилось на «состарившемся» лице певицы. Нашлись у знаменитости и защитники. Они отметили, что всё дело в неудачном макияже, прибавившем кумиру лишние годы, и ненадлежащем освещении.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:15