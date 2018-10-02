АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рестораны быстрого питания стали чаще предлагать детям здоровую пищу
EUR 75.99 USD 65.57
Курс валют на 02.10.2018

Раскрыта тайна финального сезона «Игры престолов»

Создатели телесериала «Игра престолов» раскрыли тайну восьмого сезона. Премьера финальной части назначена на первую половину 2019 года.
Раскрыта тайна финального сезона «Игры престолов»

Тайна заключается в том, что в 8-ом сезоне появится пропавший еще в 6-м лютоволк Джона Сноу по кличке Призрак. На его роль авторы отвели достаточно много времени, и персонаж порадует поклонников своим многочисленным присутствием. После последнего эпизода в 6-м сезоне поклонники долго выдвигали различные версии пропажи любимца. На этом этапе создатели культового сериала проливают свет на вопросы возникшие ранее, и полностью демонстрируют назначение Призрака.

Финал культовой фантастической саги «Игра престолов» ожидается самым интригующим, интерес к нему подогревается раскрывающимися спецэффектами и информацией о зрелищности. По словам самих актёром фильма, "Финал сведёт фанатов с ума!"


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
МАЗ планирует начать выпуск микроавтобусов и
Спасатели эвакуируют пассажиров взорвавшегося
В Сети появился обзор на безрамочный смартфон
Раскрыта тайна финального сезона «Игры престолов»
Ученые: Похудеть возможно только лишь силой мысли
Для Samsung Galaxy A9s подготовлен корпус с
В Подмосковье мать с ребёнком сгорели в квартире
В Барнауле в ДТП пострадали девять человек
Из-за распыления баллончика с газом 24 человека
Принц Гарри и Меган Маркл задумали тайный побег
Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище
В Бельгии в студенческом общежитии нашли тело
В Индии найдены следы древнейшей цивилизации
Суд Сингапура обвинил гражданку РФ в нападении на
«Я ее обратно никогда не приму»: Виктор Шароваров
Жители Калужской области спрятали украденную
Утечка информации: В сети появился тизер игры про
Обнародованы рендеры южнокорейского флагмана
Михаил Галустян считает Романа Карцева примером
Toyota Supra ворого поколения представят в
В Google Maps теперь можно отслеживать
Спустя 10 лет на «Дом-2» вернулся давний фанат
«Опора России» предложила установить минимальную
Константин Иванов: У Александры Гозиас был выкидыш
Регина Дубовицкая: Россия со смертью Романа
СМИ: Многочисленные романы помогли доказать
Фанаты «Дома-2»: Сорока не ушел за Овсянниковой
В Китае гигантский хряк-людоед растерзал фермера
Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа
Специалисты: Потребление воды в большом
Просмотреть все новости