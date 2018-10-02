Раскрыта тайна финального сезона «Игры престолов»

Тайна заключается в том, что в 8-ом сезоне появится пропавший еще в 6-м лютоволк Джона Сноу по кличке Призрак. На его роль авторы отвели достаточно много времени, и персонаж порадует поклонников своим многочисленным присутствием. После последнего эпизода в 6-м сезоне поклонники долго выдвигали различные версии пропажи любимца. На этом этапе создатели культового сериала проливают свет на вопросы возникшие ранее, и полностью демонстрируют назначение Призрака.Финал культовой фантастической саги «Игра престолов» ожидается самым интригующим, интерес к нему подогревается раскрывающимися спецэффектами и информацией о зрелищности. По словам самих актёром фильма, "Финал сведёт фанатов с ума!"