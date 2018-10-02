Фанаты «Дома-2»: Сорока не ушел за Овсянниковой из-за «Человека года»

«Сразу стало понятно, что Сорока не хочет уходить за Овсянниковой только из-за конкурса «Человек года»! Очень глупо, как по мне, ведь я уверена, что за него никто не будет голосовать!», «Сорока, Сорока.. нужно было уходить за Марго! Тебе все равно квартиры не видать! Она точно достанется беременной Рапунцель! Вот посмотришь!», «Артем и Марго давно уже все спланировали! Скоро они расстанутся и Сорока начнет вовсю страдать, чтобы его пожалели телезрители! Все очень предсказуемо!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

Не секрет, что на днях в Сети появилась информация о том, что проект «Дом-2» покинула Маргарита Овсянникова. До сих пор неизвестно, что стало причиной того, что длинноволосая красавица отправилась за ворота. Тем временем в социальных сетях появляется все больше версий по этому поводу.Примечательным является еще и тот факт, что Артем Сорока – возлюбленный Марго, не покинул реалити вслед за своей избранницей. Вчера блондинка даже объявила у себя на страничке в Instagram сбор средств на билет для молодого человека, чтобы вернуть его в Москву.Только вот по последним данным в планах у Артема Сороки оставаться на телепроекте до последнего, а если быть точнее, до окончания конкурса «Человек года 2018», в котором мужчина планирует выиграть столичную недвижимость.По слухам, которые продолжают активно распространяться по социальным сетям, Сорока намерен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы квартира в Москве досталась именно ему, ведь, по словам Артема, им с Маргаритой Овсянниковой уж точно понадобится жилье в столице.