Smart представил концепцию городского двухместного родстера Forease

Версию Forease, созданную на базе транспортного средства EQ Fortwo Cabrio, оснастили ветровым стеклом, а также электрической силовой установкой на 80 лошадиных сил. При этом крутящий момент составляет 160 Нм. Новый современный электрокар до первой сотни осуществляет разгон за 11,8 секунд. Максимальная скорость транспортного средства достигает 130 км/час.В настоящее время пока отсутствует информация, планирует ли компания запустить электрокар в серийное производство.