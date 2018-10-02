Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева
Михаил Жванецкий, являющийся руководителем Московского театра миниатюр, назвал причину смерти Романа Карцева. Оказалось, у заслуженного артиста РСФСР остановилось сердце.
Роман Андреевич скончался сегодня утром, второго октября, в 79 лет. Трагическое известие первой сообщила супруга артиста Наталья Жванецкая в социальной сети Facebook. Последние три месяца актер провел в клинике.
Дата похорон и место проведения панихиды позже будут сообщены дополнительно.
Роман Андреевич скончался сегодня утром, второго октября, в 79 лет. Трагическое известие первой сообщила супруга артиста Наталья Жванецкая в социальной сети Facebook. Последние три месяца актер провел в клинике.
Дата похорон и место проведения панихиды позже будут сообщены дополнительно.