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Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева

Михаил Жванецкий, являющийся руководителем Московского театра миниатюр, назвал причину смерти Романа Карцева. Оказалось, у заслуженного артиста РСФСР остановилось сердце.
Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева

Роман Андреевич скончался сегодня утром, второго октября, в 79 лет. Трагическое известие первой сообщила супруга артиста Наталья Жванецкая в социальной сети Facebook. Последние три месяца актер провел в клинике.

Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева


Дата похорон и место проведения панихиды позже будут сообщены дополнительно.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:41

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