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Выход игры KURSK переносится на ноябрь

В продажу 11 октября должна была поступить игра KURSK, однако разработчики отложили её выход до ноября. Перенос исторического приключения в игровой форме является маркетинговым ходом.
Выход игры KURSK переносится на ноябрь

На отсрочку новой игры повлиял выход одноимённого полнометражного фильма, в котором сыграли актёры Колин Ферт и Леа Сейду. В кинотеатрах премьера картины состоится 7 ноября. Разработчики KURSK решили, что кинофильм поспособствует продажам игры на рынке, и перенесли её релиз.

В её сюжете затронуты события 2000 года, когда трагически затонула подводная лодка К-141 «Курск». В игре пользователи возьмут на себя роль шпиона, внедрённого на борт. Основной задачей геймеров является добыча секретных материалов, одновременно им предстоит выполнить роль моряка судна.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 17:26

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