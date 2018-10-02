Выход игры KURSK переносится на ноябрь

На отсрочку новой игры повлиял выход одноимённого полнометражного фильма, в котором сыграли актёры Колин Ферт и Леа Сейду. В кинотеатрах премьера картины состоится 7 ноября. Разработчики KURSK решили, что кинофильм поспособствует продажам игры на рынке, и перенесли её релиз.В её сюжете затронуты события 2000 года, когда трагически затонула подводная лодка К-141 «Курск». В игре пользователи возьмут на себя роль шпиона, внедрённого на борт. Основной задачей геймеров является добыча секретных материалов, одновременно им предстоит выполнить роль моряка судна.