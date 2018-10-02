Выход игры KURSK переносится на ноябрь
В продажу 11 октября должна была поступить игра KURSK, однако разработчики отложили её выход до ноября. Перенос исторического приключения в игровой форме является маркетинговым ходом.
На отсрочку новой игры повлиял выход одноимённого полнометражного фильма, в котором сыграли актёры Колин Ферт и Леа Сейду. В кинотеатрах премьера картины состоится 7 ноября. Разработчики KURSK решили, что кинофильм поспособствует продажам игры на рынке, и перенесли её релиз.
В её сюжете затронуты события 2000 года, когда трагически затонула подводная лодка К-141 «Курск». В игре пользователи возьмут на себя роль шпиона, внедрённого на борт. Основной задачей геймеров является добыча секретных материалов, одновременно им предстоит выполнить роль моряка судна.
На отсрочку новой игры повлиял выход одноимённого полнометражного фильма, в котором сыграли актёры Колин Ферт и Леа Сейду. В кинотеатрах премьера картины состоится 7 ноября. Разработчики KURSK решили, что кинофильм поспособствует продажам игры на рынке, и перенесли её релиз.
В её сюжете затронуты события 2000 года, когда трагически затонула подводная лодка К-141 «Курск». В игре пользователи возьмут на себя роль шпиона, внедрённого на борт. Основной задачей геймеров является добыча секретных материалов, одновременно им предстоит выполнить роль моряка судна.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 17:26