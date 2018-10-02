Спустя 10 лет на «Дом-2» вернулся давний фанат Бузовой Константин Пугач

В ходе передачи выяснилось, что мужчина последовал приглашению Андрея Черкасова, который пророчит Пугача в ухажеры Оксаны Ряски, пообещавшей, что при уходе с проекта проклянет креативного ведущего за такой «сюрприз».Но еще больший всплеск эмоций последует, когда Ряска узнает, что Константин задержится на реалити-шоу надолго, ведь на субботнем голосовании участники отправят за ворота Максима Елисеева, а на его место придет популярный блогер и фрик Пугач.Организаторы решили напомнить, что десять лет назад Константин пытался завязать отношения с Ольгой Бузовой, и пользователи не исключают, что и теперь у парня всколыхнутся былые чувства, и он решит приударить за звездной ведущей.Зрители в предвкушении эфиров, где Оксана Ряска будет отбиваться от Пугача, ведь, как отметила Бузова, ей уже и олигарха Ковалева предлагали, и молоденького Турчина.