В Сети появился обзор на безрамочный смартфон Oppo Find X с потайной камерой

Oppo Find X имеет 6,4-дюймовый AMOLED-экран, который занимает почти 94% передней панели. Камеры и датчики у смартфона спрятаны под экраном, а сбоку расположены 3 кнопки. Корпус новинки сделан из защитного стекла. Oppo Find X имеет 4 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ, и работает на Snapdragon 845. Заряжается смартфон за 35 минут и выдерживает почти 1,5 дня. Устройство оснащено несколькими камерами от компании Sony на 16 Мп, 20 Мп и 25 Мп. Также разработчики решили отказаться от 3,5 мм портала, заменив его USB-C.Oppo Find X управляется с помощью ОС Android Oreo 8.1 с оболочкой ColorOS 5.1. В комплекте со смартфоном предусмотрены наушники, пленка для стекла и, кроме того, чехол.