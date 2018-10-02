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В Сети появился обзор на безрамочный смартфон Oppo Find X с потайной камерой

В Сети появился обзор на новый безрамочный смартфон Oppo Find X с потайной камерой. Стоимость данного устройства будет около 70 000 рублей.
В Сети появился обзор на безрамочный смартфон Oppo Find X с потайной камерой

Oppo Find X имеет 6,4-дюймовый AMOLED-экран, который занимает почти 94% передней панели. Камеры и датчики у смартфона спрятаны под экраном, а сбоку расположены 3 кнопки. Корпус новинки сделан из защитного стекла. Oppo Find X имеет 4 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ, и работает на Snapdragon 845. Заряжается смартфон за 35 минут и выдерживает почти 1,5 дня. Устройство оснащено несколькими камерами от компании Sony на 16 Мп, 20 Мп и 25 Мп. Также разработчики решили отказаться от 3,5 мм портала, заменив его USB-C.

Oppo Find X управляется с помощью ОС Android Oreo 8.1 с оболочкой ColorOS 5.1. В комплекте со смартфоном предусмотрены наушники, пленка для стекла и, кроме того, чехол.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:06

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