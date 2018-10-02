Смерть Романа Карцева подтвердила его внучка Вероника Евстигнеева

Вероника Евстигнеева сообщила представителям СМИ, что ее дедушка скончался 2 октября рано утром. О причинах смерти знаменитого артиста девушка ничего не сказала. Также неизвестно о месте захоронения и дате похорон. Заслуженному артисту РСФСР Роману Карцеву в момент смерти было 79 лет.[b]Роман Андреевич работал в Московском театре миниатюр, руководителем которого является Михаил Жванецкий. Более тридцати лет артист выступал в дуэте с Виктором Леонидовичем Ильченко.