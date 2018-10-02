Из-за смерти Карцева в Московском театре миниатюр изменят репертуар
Московский театр миниатюр намерен изменить свой репертуар после новости о смерти 79-летнего Романа Карцева. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-ведомство театра.
В театре пояснили, что артисты на сцене у них выступают отдельно, и теперь все связанные с Карцевым мероприятия придется отменить. При этом у него не было совместных с другими деятелями номеров, поэтому изменения в программе не должны оказаться существенными.
Смерть настигла Романа Карцева утром вторника, 2 октября, в одной из больниц Москвы.
В театре пояснили, что артисты на сцене у них выступают отдельно, и теперь все связанные с Карцевым мероприятия придется отменить. При этом у него не было совместных с другими деятелями номеров, поэтому изменения в программе не должны оказаться существенными.
Смерть настигла Романа Карцева утром вторника, 2 октября, в одной из больниц Москвы.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:08