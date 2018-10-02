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Учёные: Всего два месяца занятий йогой помогут пациентам с болезнью Паркинсона

Учёные заявили, что два месяца занятий йогой помогут пациентам, у которых наблюдается болезнь Паркинсона. В данном случае возможно улучшение осанки и способности ходить.
Учёные: Всего два месяца занятий йогой помогут пациентам с болезнью Паркинсона

Медицинские специалисты в рамках исследования задались целью определить воздействие этой практики на двигательную функцию, контроль баланса и, кроме того, стабильность осанки у пациентов с болезнью Паркинсона. В свою очередь участники исследования посещали проходившие в группах занятия йогой дважды в неделю. Данные занятия включают модифицированные позы йоги и правильное дыхание. После восьми недель активности многие испытали заметные улучшения.

По словам экспертов, для получения результатов нужно обращаться к специалистам, работающим в области терапии, а также имеющим высокую квалификацию.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:38

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