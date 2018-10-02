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Виктория Боня призналась фанатам, что недовольна своим лишним весом

Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Виктория Боня продемонстрировала своим преданным поклонникам, сколько весит с точностью до грамма.

Не секрет, что практически все интернет-пользователи восхищаются внешними данными 38-летней телезнаменитости. Тем не менее, ее саму, судя по всему, не очень устраивают свои формы. На днях Виктория Боня и вовсе призналась своим подписчикам, сколько на самом деле она весит.

Виктория Боня призналась фанатам, что недовольна своим лишним весом

Не так давно Виктория Боня во всеуслышание заявляла, что наконец-таки обрела ту самую женскую фигуру, о которой мечтала на протяжении всей своей жизни. Вероятней всего, что именно поэтому бывшая участница «Дома-2» и принялась с гордостью всем демонстрировать свои аппетитные формы.

Только вот теперь телезнаменитость, судя по всему, решила снова начать заниматься спортом. Считанные часы назад Виктория Боня пообещала своим многочисленным подписчикам, что больше никогда не забросит занятия в спортзале.

Также экс-звезда реалити-шоу показала фолловерам, сколько на самом деле она весит. Виктория разместила в личном инста-блоге фотографию весов, которые показывают 55,3 килограммов.

Стоит напомнить, что рост Бони составляет почти 170 сантиметров. Именно высокий рост и параметры знаменитости всегда восхищали интернет-пользователей.

Виктория Боня призналась фанатам, что недовольна своим лишним весом

К слову, недавно Боня опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram серию фотоснимков, на которых она запечатлена в нижнем белье. Преданные поклонники телеведущей не смогли сдержать своих эмоций и принялись забрасывать свою любимицу приятными комментариями.

Заметим, что раньше абсолютно все подписчики Виктории считали ее слишком худой и неоднократно советовали звезде начать хорошо кушать, чтобы набрать несколько килограммов. По мнению пользователей Сети, именно сейчас Боня выглядит не только очень привлекательной, но и по-настоящему здоровой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:03

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