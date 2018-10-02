Дженнифер Лопес и Бейонсе вышли на публику в одинаковых нарядах

Неловкий момент случился с Бейонсе в Калифорнии. Певица появилась на концерте в облегающем блестящем комбинезоне от дома моды Tom Ford. При этом в похожем наряде в Лас-Вегасе на шоу выступала и Лопес. Фанаты посчитали, что знаменитости не сговариваясь надели идентичные наряды.Однако все же сценические костюмы звезд немного отличались. Фанаты в социальной сети заявили, что обе певицы излучали поразительную сексуальную привлекательность, при этом они не смогли определить, на ком из артисток наряд сидит лучше.