Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Карцева
Максим Галкин выразил свои соболезнования в связи с кончиной 79-летнего Романа Карцева. Соответствующий пост появился на странице комика в Instagram.
В посту Галкин написал, что это действительно большая потеря для отечественной эстрады. В частности, супруг Аллы Пугачевой признался, что трудно представить сцену без фирменных интонаций Романа Карцева. Покойного юморист считает отличным человеком и артистом. Семье покойного он выразил свои соболезнования.
В комментариях фолловеры присоединились к скорби Максима Галкина, выражая сожаления относительно смерти 79-летнего Карцева. Семье артиста общественность начала писать слова поддержки, призывая держаться.
В посту Галкин написал, что это действительно большая потеря для отечественной эстрады. В частности, супруг Аллы Пугачевой признался, что трудно представить сцену без фирменных интонаций Романа Карцева. Покойного юморист считает отличным человеком и артистом. Семье покойного он выразил свои соболезнования.
В комментариях фолловеры присоединились к скорби Максима Галкина, выражая сожаления относительно смерти 79-летнего Карцева. Семье артиста общественность начала писать слова поддержки, призывая держаться.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:50