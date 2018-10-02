Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Карцева

В посту Галкин написал, что это действительно большая потеря для отечественной эстрады. В частности, супруг Аллы Пугачевой признался, что трудно представить сцену без фирменных интонаций Романа Карцева. Покойного юморист считает отличным человеком и артистом. Семье покойного он выразил свои соболезнования.В комментариях фолловеры присоединились к скорби Максима Галкина, выражая сожаления относительно смерти 79-летнего Карцева. Семье артиста общественность начала писать слова поддержки, призывая держаться.