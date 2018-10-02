АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рестораны быстрого питания стали чаще предлагать детям здоровую пищу
EUR 75.99 USD 65.57
Курс валют на 02.10.2018

В Китае гигантский хряк-людоед растерзал фермера

В китайской провинции Гуйчжоу в городе Люпаньшуй свиновода загрыз хряк-людоед весом 250 килограммов. Погибшего фермера обнаружил его двоюродный брат во временном хлеву, в который тот отправился, чтобы покормить свиней.
В Китае гигантский хряк-людоед растерзал фермера

Утром 27 сентября мужчина пригнал 15 откормленных свиней на рынок для продажи. В 4 утра он пошел в хлев, чтобы покормить стадо, но оттуда не вернулся. Двоюродный брат, забив тревогу, пошел на его поиски. Придя в свинарник, он увидел, что его родственнику перегрызли артерию и обглодали ноги.

Через некоторое время нашелся виновник. В незапертом хлеву находился огромный хряк, чей вес составлял около 250-ти килограммов. Рыло свиньи-людоеда было перепачкано в крови. Хозяин опасного зверя на данный момент не установлен.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обнародованы рендеры южнокорейского флагмана
Михаил Галустян считает Романа Карцева примером
Toyota Supra ворого поколения представят в
В Google Maps теперь можно отслеживать
Спустя 10 лет на «Дом-2» вернулся давний фанат
«Опора России» предложила установить минимальную
Константин Иванов: У Александры Гозиас был выкидыш
Регина Дубовицкая: Россия со смертью Романа
СМИ: Многочисленные романы помогли доказать
Фанаты «Дома-2»: Сорока не ушел за Овсянниковой
В Китае гигантский хряк-людоед растерзал фермера
Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа
Специалисты: Потребление воды в большом
Смерть Романа Карцева подтвердила его внучка
Французского президента Макрона осудили за снимки
Смартфон Blackview BV9500 протестировали эксперты
Оксана Ряска мечтает сразиться с Ольгой Бузовой в
Тимати подарил сыну Яны Рудковской куклу
Из-за смерти Карцева в Московском театре миниатюр
Виктория Боня призналась фанатам, что недовольна
«От брюк к юбкам»: Елена Малышева
В Бурятии на 2 года осудили анестезиолога за
Галкин выразил соболезнования в связи со смертью
В метро Токио в работе задействуют роботов
СК опубликовал в Сети видео с места крушения
Представлен электрический концепт Peugeot
Хейтеры затравили Ольгу Бузову за футболку со
Илью Яббарова снова отправили на Остров любви без
Новая головоломка в Facebook заставила поломать
Умер легендарный артист Роман Карцев
Просмотреть все новости