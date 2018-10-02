В Китае гигантский хряк-людоед растерзал фермера

Утром 27 сентября мужчина пригнал 15 откормленных свиней на рынок для продажи. В 4 утра он пошел в хлев, чтобы покормить стадо, но оттуда не вернулся. Двоюродный брат, забив тревогу, пошел на его поиски. Придя в свинарник, он увидел, что его родственнику перегрызли артерию и обглодали ноги.Через некоторое время нашелся виновник. В незапертом хлеву находился огромный хряк, чей вес составлял около 250-ти килограммов. Рыло свиньи-людоеда было перепачкано в крови. Хозяин опасного зверя на данный момент не установлен.