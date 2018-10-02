Утечка информации: В сети появился тизер игры про вселенную «Гарри Поттера»

Видео невысокого качества было снято на камеру телефона с монитора и выставлено в социальную сеть. Небольшой видеоролик даёт полное представление об игре, которая ещё даже не была представлена официально. Сегодня утром геймеры обнаружили находку на портале Reddit. О разработчике и времени выхода пока ничего не известно. По предварительной информации, игра будет представлена в жанре RPG.Сливший тизер в Сеть указал, что события в игре происходят в 19 веке в Хогвартсе. Игрок будет управлять мальчиком-волшебником и раскрывать тайны, происходящие в школе волшебства. Данной игре уже прогнозируется огромный успех. По неофициальным данным, планируются съёмки «блокбастера» на сюжет игры про вселенную «Гарри Поттера».