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В Бурятии на 2 года осудили анестезиолога за смерть малолетнего пациента

В Бурятии состоялся суд над анестезиологом, которого признали виновным в смерти малолетнего пациента. Медика осудили на 2 года тюрьмы.
В Бурятии на 2 года осудили анестезиолога за смерть малолетнего пациента

Согласно версии следствия, перед хирургической операцией анестезиолог ввёл в организм ребёнка дозу кетамина, превышавшую его возрастную норму, а в ходе проведения интубации трахеи им была выбрана интубационная трубка, не соответствовавшая по диаметру параметрам тела малолетнего пациента.

В итоге искусственная вентиляция лёгких не осуществлялась должным образом, из-за чего усугубилось токсическое действие наркоза.


 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:58

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