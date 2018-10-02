В Бурятии на 2 года осудили анестезиолога за смерть малолетнего пациента
В Бурятии состоялся суд над анестезиологом, которого признали виновным в смерти малолетнего пациента. Медика осудили на 2 года тюрьмы.
Согласно версии следствия, перед хирургической операцией анестезиолог ввёл в организм ребёнка дозу кетамина, превышавшую его возрастную норму, а в ходе проведения интубации трахеи им была выбрана интубационная трубка, не соответствовавшая по диаметру параметрам тела малолетнего пациента.
В итоге искусственная вентиляция лёгких не осуществлялась должным образом, из-за чего усугубилось токсическое действие наркоза.
Согласно версии следствия, перед хирургической операцией анестезиолог ввёл в организм ребёнка дозу кетамина, превышавшую его возрастную норму, а в ходе проведения интубации трахеи им была выбрана интубационная трубка, не соответствовавшая по диаметру параметрам тела малолетнего пациента.
В итоге искусственная вентиляция лёгких не осуществлялась должным образом, из-за чего усугубилось токсическое действие наркоза.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:58