В Бурятии на 2 года осудили анестезиолога за смерть малолетнего пациента

Согласно версии следствия, перед хирургической операцией анестезиолог ввёл в организм ребёнка дозу кетамина, превышавшую его возрастную норму, а в ходе проведения интубации трахеи им была выбрана интубационная трубка, не соответствовавшая по диаметру параметрам тела малолетнего пациента.В итоге искусственная вентиляция лёгких не осуществлялась должным образом, из-за чего усугубилось токсическое действие наркоза.