СМИ: Многочисленные романы помогли доказать Криштиану Роналду, что он не гей

Первой возлюбленной Криштиану Роналду стала Жордана, которая является сестрой футболиста Марио Жардела. Потом у знаменитости был роман с Джеммой Аткинсон, но модель бросила спортсмена, узнав о его измене. Следующей стала испанка Нерейда, но пара быстро рассталась, снова из-за неверности Роналду. Также и знаменитого футболиста был курортный роман с Пэрис Хилтон, который продлился чуть больше месяца. Самые длительные отношения у звезды футбола имелись с Ириной Шейк. Они встречались 5 лет, но причина их расставания так и осталась тайной для общественности. Джорджина Родригес сейчас остается возлюбленной спортсмена. Почти год назад она родила дочь от футболиста.Недавно Кэтрин Майорга обвинила звезду футбола в изнасиловании, которое якобы произошло около 9 лет назад. Но в Сети начали появляться снимки этой девушки и Криштиану Роналду, которые говорят о том, что пара весело проводила время вместе.