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СМИ: Многочисленные романы помогли доказать Криштиану Роналду, что он не гей

Знаменитого футболиста Криштиану Роналду часто обвиняли в нетрадиционной ориентации. Но его многочисленные романы помогли знаменитости доказать, что он не гей.

СМИ: Многочисленные романы помогли доказать Криштиану Роналду, что он не гей

Первой возлюбленной Криштиану Роналду стала Жордана, которая является сестрой футболиста Марио Жардела. Потом у знаменитости был роман с Джеммой Аткинсон, но модель бросила спортсмена, узнав о его измене. Следующей стала испанка Нерейда, но пара быстро рассталась, снова из-за неверности Роналду. Также и знаменитого футболиста был курортный роман с Пэрис Хилтон, который продлился чуть больше месяца. Самые длительные отношения у звезды футбола имелись с Ириной Шейк. Они встречались 5 лет, но причина их расставания так и осталась тайной для общественности. Джорджина Родригес сейчас остается возлюбленной спортсмена. Почти год назад она родила дочь от футболиста.

СМИ: Многочисленные романы помогли доказать Криштиану Роналду, что он не гей

Недавно Кэтрин Майорга обвинила звезду футбола в изнасиловании, которое якобы произошло около 9 лет назад. Но в Сети начали появляться снимки этой девушки и Криштиану Роналду, которые говорят о том, что пара весело проводила время вместе.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:54

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