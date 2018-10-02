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В Индии найдены следы древнейшей цивилизации

В Индии были обнаружены прежде незнакомые современным ученым символы. Предполагается, что это могут быть петроглифы, принадлежавшие древнейшей цивилизации, о которой не было известно.
В Индии найдены следы древнейшей цивилизации

Археологи выявили в штате Махараштреа на одном из склонов западной его части петроглифы, которые оказались скрыты под слоем почвы. Как выяснилось, о местоположении некоторых подобных изображений знали местные жители, такие места у них считаются святынями. Впрочем, среди людей из более чем 50-ти деревень в округе о существовании найденных петроглифов знают лишь некоторые паломники. Анализ находки показал, что ее возраст не меньше 10 000 лет. Аналитики, получившие доступ к петроглифам, утверждают, что они принадлежали доисторическому племени охотников, которые едва ли были знакомы с сельским хозяйством.

На основе сравнения найденных наскальных рисунков с другими по всему миру ученые предположили, что это могут быть следы древнейшей цивилизации. Впрочем, подтвердить теорию до проведения более точного анализа находки не представляется возможным.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:06

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