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Илью Яббарова снова отправили на Остров любви без Маргариты Ларченко

На прошлой неделе участники «Дома-2» обсуждали неудачную попытку Илья Яббарова улететь на Остров любви. В частности, он заявил, что побоялся лететь на том самолете, билет на который ему предоставило руководство телепроекта, а потому пропустил рейс.

Однако чуть позже стало ясно, что прямо с аэропорта молодой человек направился не на Поляну, а к Дарье Осенковой, якобы для того, чтобы записать видео, в котором девушка признается, что соврала об его измене в тот момент, когда он строил отношения с Аленой Савкиной.

Илью Яббарова снова отправили на Остров любви без Маргариты Ларченко

Но, как сообщает экс-звезда реалити-шоу, помимо записи ролика они также занимались с Ильей «волшебством», хотя тот находился в отношениях с Маргаритой Ларченко.

Сам Яббаров эту информацию опроверг и даже согласился пройти полиграф, который в итоге доказал, что у него с Дашей действительно была интимная близость. Такого результата он не ожидал и заявил, что пройдет проверку еще раз, только уже на независимом детекторе лжи, дабы отмыть свою репутацию и больше не выглядеть негодяем в глазах у Ларченко, которая очень хочет верить возлюбленному, но понимает, что предъявленные факты доказывают его измену.

Илью Яббарова снова отправили на Остров любви без Маргариты Ларченко

Судя по всему, редакторам телестройки не выгодно, чтобы Илья проходил проверку где-то в другом месте, а потому они вновь отправили его на Сейшелы, а вот Риту предпочли оставить на Поляне, дабы иметь возможность и дальше развивать тему предательства парня.

Стоит отметить, что новость об отлете молодого человека в тропики пока официально не подтверждена, однако если зайти на его страницу в социальной сети Instagram и прочесть последние несколько постов, станет понятно, что Яббаров находится в разлуке с Ларченко.

«Любимая Маргоша, я так сильно соскучился! Хочу услышать нежный голос твой! И быть хочу только с тобой! Ты мне очень нравишься и с чувствами теперь не справишься... Пусть ангелы тебя мои хранят огни любви всегда горят, а я буду любить тебя, чтоб не случилось у меня!», - пишет он.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:33

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