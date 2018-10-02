Илью Яббарова снова отправили на Остров любви без Маргариты Ларченко

«Любимая Маргоша, я так сильно соскучился! Хочу услышать нежный голос твой! И быть хочу только с тобой! Ты мне очень нравишься и с чувствами теперь не справишься... Пусть ангелы тебя мои хранят огни любви всегда горят, а я буду любить тебя, чтоб не случилось у меня!», - пишет он.

Однако чуть позже стало ясно, что прямо с аэропорта молодой человек направился не на Поляну, а к Дарье Осенковой, якобы для того, чтобы записать видео, в котором девушка признается, что соврала об его измене в тот момент, когда он строил отношения с Аленой Савкиной.Но, как сообщает экс-звезда реалити-шоу, помимо записи ролика они также занимались с Ильей «волшебством», хотя тот находился в отношениях с Маргаритой Ларченко.Сам Яббаров эту информацию опроверг и даже согласился пройти полиграф, который в итоге доказал, что у него с Дашей действительно была интимная близость. Такого результата он не ожидал и заявил, что пройдет проверку еще раз, только уже на независимом детекторе лжи, дабы отмыть свою репутацию и больше не выглядеть негодяем в глазах у Ларченко, которая очень хочет верить возлюбленному, но понимает, что предъявленные факты доказывают его измену.Судя по всему, редакторам телестройки не выгодно, чтобы Илья проходил проверку где-то в другом месте, а потому они вновь отправили его на Сейшелы, а вот Риту предпочли оставить на Поляне, дабы иметь возможность и дальше развивать тему предательства парня.Стоит отметить, что новость об отлете молодого человека в тропики пока официально не подтверждена, однако если зайти на его страницу в социальной сети Instagram и прочесть последние несколько постов, станет понятно, что Яббаров находится в разлуке с Ларченко.