Илью Яббарова снова отправили на Остров любви без Маргариты Ларченко
На прошлой неделе участники «Дома-2» обсуждали неудачную попытку Илья Яббарова улететь на Остров любви. В частности, он заявил, что побоялся лететь на том самолете, билет на который ему предоставило руководство телепроекта, а потому пропустил рейс.
Однако чуть позже стало ясно, что прямо с аэропорта молодой человек направился не на Поляну, а к Дарье Осенковой, якобы для того, чтобы записать видео, в котором девушка признается, что соврала об его измене в тот момент, когда он строил отношения с Аленой Савкиной.
Но, как сообщает экс-звезда реалити-шоу, помимо записи ролика они также занимались с Ильей «волшебством», хотя тот находился в отношениях с Маргаритой Ларченко.
Сам Яббаров эту информацию опроверг и даже согласился пройти полиграф, который в итоге доказал, что у него с Дашей действительно была интимная близость. Такого результата он не ожидал и заявил, что пройдет проверку еще раз, только уже на независимом детекторе лжи, дабы отмыть свою репутацию и больше не выглядеть негодяем в глазах у Ларченко, которая очень хочет верить возлюбленному, но понимает, что предъявленные факты доказывают его измену.
Судя по всему, редакторам телестройки не выгодно, чтобы Илья проходил проверку где-то в другом месте, а потому они вновь отправили его на Сейшелы, а вот Риту предпочли оставить на Поляне, дабы иметь возможность и дальше развивать тему предательства парня.
Стоит отметить, что новость об отлете молодого человека в тропики пока официально не подтверждена, однако если зайти на его страницу в социальной сети Instagram и прочесть последние несколько постов, станет понятно, что Яббаров находится в разлуке с Ларченко.
Однако чуть позже стало ясно, что прямо с аэропорта молодой человек направился не на Поляну, а к Дарье Осенковой, якобы для того, чтобы записать видео, в котором девушка признается, что соврала об его измене в тот момент, когда он строил отношения с Аленой Савкиной.
Но, как сообщает экс-звезда реалити-шоу, помимо записи ролика они также занимались с Ильей «волшебством», хотя тот находился в отношениях с Маргаритой Ларченко.
Сам Яббаров эту информацию опроверг и даже согласился пройти полиграф, который в итоге доказал, что у него с Дашей действительно была интимная близость. Такого результата он не ожидал и заявил, что пройдет проверку еще раз, только уже на независимом детекторе лжи, дабы отмыть свою репутацию и больше не выглядеть негодяем в глазах у Ларченко, которая очень хочет верить возлюбленному, но понимает, что предъявленные факты доказывают его измену.
Судя по всему, редакторам телестройки не выгодно, чтобы Илья проходил проверку где-то в другом месте, а потому они вновь отправили его на Сейшелы, а вот Риту предпочли оставить на Поляне, дабы иметь возможность и дальше развивать тему предательства парня.
Стоит отметить, что новость об отлете молодого человека в тропики пока официально не подтверждена, однако если зайти на его страницу в социальной сети Instagram и прочесть последние несколько постов, станет понятно, что Яббаров находится в разлуке с Ларченко.
«Любимая Маргоша, я так сильно соскучился! Хочу услышать нежный голос твой! И быть хочу только с тобой! Ты мне очень нравишься и с чувствами теперь не справишься... Пусть ангелы тебя мои хранят огни любви всегда горят, а я буду любить тебя, чтоб не случилось у меня!», - пишет он.