В Перми произошло массовое ДТП с семью пострадавшими и погибшим

Утром вторника, 2 октября, на улице Новогайвинской города Пермь имело место ДТП. По словам свидетелей, столкнулись четыре авто, пострадали пешеходы. По предварительным данным, всего травмы получили семь человек. Все они доставлены в больницу для получения медпомощи.76-летняя пенсионерка-пешеход в результате аварии скончалась, что произошло еще до приезда бригады скорой помощи. Полиция ведёт расследование и устанавливает детали происшествия.