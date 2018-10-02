В Перми произошло массовое ДТП с семью пострадавшими и погибшим
В Перми имело место массовое ДТП, в котором пострадали семь человек. Кроме того, по данным СМИ, есть погибшие.
Утром вторника, 2 октября, на улице Новогайвинской города Пермь имело место ДТП. По словам свидетелей, столкнулись четыре авто, пострадали пешеходы. По предварительным данным, всего травмы получили семь человек. Все они доставлены в больницу для получения медпомощи.
76-летняя пенсионерка-пешеход в результате аварии скончалась, что произошло еще до приезда бригады скорой помощи. Полиция ведёт расследование и устанавливает детали происшествия.
Утром вторника, 2 октября, на улице Новогайвинской города Пермь имело место ДТП. По словам свидетелей, столкнулись четыре авто, пострадали пешеходы. По предварительным данным, всего травмы получили семь человек. Все они доставлены в больницу для получения медпомощи.
76-летняя пенсионерка-пешеход в результате аварии скончалась, что произошло еще до приезда бригады скорой помощи. Полиция ведёт расследование и устанавливает детали происшествия.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:56