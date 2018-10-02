Смартфон Blackview BV9500 протестировали эксперты

Blackview BV9500 отличается достойным дисплеем, стороны смартфона имеют соотношение 18:9. Стекло экрана защищено плёнкой, предотвращающей повреждения, однако имеются некоторые проблемы при касании дисплея двумя пальцами. В комплекте с гаджетом идёт специальная отвёртка, которая необходима для замены карты памяти. Девайс управляется посредством ОС Android 8.1, а на спецкнопку настроить можно открытие любого ПО. NFC-модуль хорошо контактирует с Google Pay. Гаджет оснастили сканером отпечатков Toolbox и виджетом с точными часами.При полной зарядке работы смартфона хватает на 20 часов, а при адаптере для быстрой зарядки восполнить энергию на 100 процентов можно за 4,2 часа. Функционирует гаджет на базе Helio P23 с ОЗУ на 4 Гб, однако его игровые возможности не впечатляют.