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Смартфон Blackview BV9500 протестировали эксперты

Смартфон Blackview BV9500 был протестирован экспертами. Устройство имеет ребристую поверхность, которая призвана защитить его от выскальзывания из рук.
Смартфон Blackview BV9500 протестировали эксперты

Blackview BV9500 отличается достойным дисплеем, стороны смартфона имеют соотношение 18:9. Стекло экрана защищено плёнкой, предотвращающей повреждения, однако имеются некоторые проблемы при касании дисплея двумя пальцами. В комплекте с гаджетом идёт специальная отвёртка, которая необходима для замены карты памяти. Девайс управляется посредством ОС Android 8.1, а на спецкнопку настроить можно открытие любого ПО. NFC-модуль хорошо контактирует с Google Pay. Гаджет оснастили сканером отпечатков Toolbox и виджетом с точными часами.

При полной зарядке работы смартфона хватает на 20 часов, а при адаптере для быстрой зарядки восполнить энергию на 100 процентов можно за 4,2 часа. Функционирует гаджет на базе Helio P23 с ОЗУ на 4 Гб, однако его игровые возможности не впечатляют.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 13:20

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