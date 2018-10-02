«Опора России» предложила установить минимальную цену на пиво
Члены некоммерческой организации «Опора России» направили главе федерального Минфина Антону Силуанову письмо с предложением установить в государстве минимальную цену на пиво. Стоимость 1 литра напитка, по их мнению, должна превышать 75 рублей.
В этой цене члены «Опоры России» учли сырьё, растраты на производство, логистику, транспортировку и хранение. В ответном письме ведомство уверило: оно рассмотрит данный вопрос в кратчайшие сроки.
Между тем в России с 20 августа действует новая минимальная стоимость водки. Цена 1 литра составляет 410 рублей.
В этой цене члены «Опоры России» учли сырьё, растраты на производство, логистику, транспортировку и хранение. В ответном письме ведомство уверило: оно рассмотрит данный вопрос в кратчайшие сроки.
Между тем в России с 20 августа действует новая минимальная стоимость водки. Цена 1 литра составляет 410 рублей.
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:05