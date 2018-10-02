«Опора России» предложила установить минимальную цену на пиво

В этой цене члены «Опоры России» учли сырьё, растраты на производство, логистику, транспортировку и хранение. В ответном письме ведомство уверило: оно рассмотрит данный вопрос в кратчайшие сроки.Между тем в России с 20 августа действует новая минимальная стоимость водки. Цена 1 литра составляет 410 рублей.