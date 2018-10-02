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Toyota Supra ворого поколения представят в автосалоне Детройта

Toyota Supra представят в автосалоне Детройта в начале 2019 года. Новое поколение знаменитой модели можно будет приобрести по предварительному заказу. Правда, эта возможность является эксклюзивом для жителей Германии.
Toyota Supra ворого поколения представят в автосалоне Детройта

По некоторым данным, производитель второго поколения Supra на текущий момент занимается подготовкой автомобиля к презентации. Специалисты проверяют авто на наличие разного рода неисправностей. Предварительный заказ на модель доступен уже сегодня, однако возможность забрать ее едва ли представится раньше долгожданной презентации. Как стало известно, конструкторы уменьшили клиренс нокинки. Он стал даже меньше, чем у некоторых спортивных автомобилей. Кузов Toyota Supra удалось сделать более жестким, не используя углеродное волокно. У новинки будет двигатель от компании BMW с 4 и 6-ю цилиндрами.

Другие характеристики автомобиля пока остаются в секрете, однако, двигатель определенно будет оснащен системой турбо. По некоторым сведениям, коробка передач окажется исключительно автоматической.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:26

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