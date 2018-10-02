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Тимати подарил сыну Яны Рудковской куклу Щелкунчика

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко поблагодарил Тимати за подаренную ему куклу Щелкунчика. Видео с ответом благодарности и приглашением на «Лебединое озеро» Александр Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram.
Тимати подарил сыну Яны Рудковской куклу Щелкунчика

Снимала на видео мальчика его мама — Яна Рудковская. Александр Плющенко сказал, что кукла ему очень понравился, и он приглашает Тимати на новогоднее ледовое шоу «Лебединое озеро», в котором сын знаменитого фигуриста выступает в качестве артиста.

Кроме того, Александр Плющенко пригласил Тимати и его дочь Алису к себе домой. В конце он добавил, что ему нравится песня исполнителя, которую музыкант поет вместе с Natan, «Слышь, ты че такая дерзкая, а?»


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:11

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