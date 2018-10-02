Тимати подарил сыну Яны Рудковской куклу Щелкунчика

Снимала на видео мальчика его мама — Яна Рудковская. Александр Плющенко сказал, что кукла ему очень понравился, и он приглашает Тимати на новогоднее ледовое шоу «Лебединое озеро», в котором сын знаменитого фигуриста выступает в качестве артиста.Кроме того, Александр Плющенко пригласил Тимати и его дочь Алису к себе домой. В конце он добавил, что ему нравится песня исполнителя, которую музыкант поет вместе с Natan, «Слышь, ты че такая дерзкая, а?»