В Google Maps теперь можно отслеживать перемещение общественного транспорта

Приложение Google Maps предоставляет жителям крупных городов на территории России возможность вести наблюдение за перемещением главного общественного транспорта, куда включены автобусы, троллейбусы, трамваи. Делать это можно на карте своего города в режиме онлайн. В дополнительные функции входит: обнаружение пробок на дорогах, возможность узнать время пути от места посадки до места прибытия.Google Play Музыка и Apple Music в Google Maps позволяют без отключения от навигации слушать музыку. Данные функции в ближайшем будущем заработают на Android и iOS.