В Google Maps теперь можно отслеживать перемещение общественного транспорта
Жители 13 городов РФ имеют возможность активно наблюдать перемещение общественного транспорта. Функции Google Maps на этом не заканчиваются.
Приложение Google Maps предоставляет жителям крупных городов на территории России возможность вести наблюдение за перемещением главного общественного транспорта, куда включены автобусы, троллейбусы, трамваи. Делать это можно на карте своего города в режиме онлайн. В дополнительные функции входит: обнаружение пробок на дорогах, возможность узнать время пути от места посадки до места прибытия.
Google Play Музыка и Apple Music в Google Maps позволяют без отключения от навигации слушать музыку. Данные функции в ближайшем будущем заработают на Android и iOS.
Приложение Google Maps предоставляет жителям крупных городов на территории России возможность вести наблюдение за перемещением главного общественного транспорта, куда включены автобусы, троллейбусы, трамваи. Делать это можно на карте своего города в режиме онлайн. В дополнительные функции входит: обнаружение пробок на дорогах, возможность узнать время пути от места посадки до места прибытия.
Google Play Музыка и Apple Music в Google Maps позволяют без отключения от навигации слушать музыку. Данные функции в ближайшем будущем заработают на Android и iOS.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:15