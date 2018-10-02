Ким Кардашьян призналась, что не была уверена в Канье Уэсте

Ким Кардашьян начала вспоминать, что Скотт Дисик ей написал о своем желании завести еще одного ребенка от Кортни Кардашьян. И хотя знаменитости уже развелись, они вполне могли прибегнуть к ЭКО-процедуре. Ким Кардашьян начала вспоминать, как поняла, что забеременела от Канье Уэсте. Тогда звезда реалити-шоу подумала, что она не знает, как могут закончиться ее отношения с музыкантом. Но если ее дочь захочет сестру или брата, то у детей теледивы должен быть один отец. Для этого модель решила попросить у Канье Уэсте оставить немного его мужского семя.Ким Кардашьян сомневалась в музыканте до последнего, но они с рэпером по сих пор вместе, а еще у пары трое детей.