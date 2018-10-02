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Ким Кардашьян призналась, что не была уверена в Канье Уэсте

Ким Кардашьян в одной из серий реалии-шоу "Семейства Кардашьян" призналась, что до последнего не была уверена в Канье Уэсте. Это случилось в тот момент, когда знаменитость была беременна дочерью Норт.
Ким Кардашьян призналась, что не была уверена в Канье Уэсте

Ким Кардашьян начала вспоминать, что Скотт Дисик ей написал о своем желании завести еще одного ребенка от Кортни Кардашьян. И хотя знаменитости уже развелись, они вполне могли прибегнуть к ЭКО-процедуре. Ким Кардашьян начала вспоминать, как поняла, что забеременела от Канье Уэсте. Тогда звезда реалити-шоу подумала, что она не знает, как могут закончиться ее отношения с музыкантом. Но если ее дочь захочет сестру или брата, то у детей теледивы должен быть один отец. Для этого модель решила попросить у Канье Уэсте оставить немного его мужского семя.

Ким Кардашьян сомневалась в музыканте до последнего, но они с рэпером по сих пор вместе, а еще у пары трое детей.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:00

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