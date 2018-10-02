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Перед судом предстанет отрубивший жене кисти рук житель Подмосковья

В Подмосковье мужчина отруби собственной супруге кисти рук. Отмечается, что материалы уголовного дела направлены в суд.
Перед судом предстанет отрубивший жене кисти рук житель Подмосковья

Правоохранители выяснили, что 11 декабря прошедшего года "подмосковный Отелло" супругу вывез в лес. Он отобрал ее телефон, и, перевязав руки потерпевшей жгутом, начал их рубить. По данным следствия, ревнивый супруг нанёс около 10 ударов лезвием топора в область кистей и запястьев жертвы. В процессе расследования установили, что обвиняемый за месяц до кровавого происшествия уже вывозил избранницу в лес, где грозился ей убийством. Женщина написала на мужа заявление в полицию, но там получила отказ в возбуждении дела, поскольку в действиях мужчины не было состава преступления.

После сбора доказательств прокурор утвердил обвинения по нескольким статьям. Стоит напомнить, что хирурги восстановили одну из рук женщины, а вместо второй конечности ей установили протез.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:06

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