Перед судом предстанет отрубивший жене кисти рук житель Подмосковья

Правоохранители выяснили, что 11 декабря прошедшего года "подмосковный Отелло" супругу вывез в лес. Он отобрал ее телефон, и, перевязав руки потерпевшей жгутом, начал их рубить. По данным следствия, ревнивый супруг нанёс около 10 ударов лезвием топора в область кистей и запястьев жертвы. В процессе расследования установили, что обвиняемый за месяц до кровавого происшествия уже вывозил избранницу в лес, где грозился ей убийством. Женщина написала на мужа заявление в полицию, но там получила отказ в возбуждении дела, поскольку в действиях мужчины не было состава преступления.После сбора доказательств прокурор утвердил обвинения по нескольким статьям. Стоит напомнить, что хирурги восстановили одну из рук женщины, а вместо второй конечности ей установили протез.