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Представлен электрический концепт Peugeot e-Legend в ретро-стиле

Французский производитель автомобилей представил в Париже электрический концепт Peugeot e-Legend. Машина выполнена в ретро-стиле: её дизайн подобен купе 504, выпущенному в 1968 году.
Представлен электрический концепт Peugeot e-Legend в ретро-стиле

Габариты Peugeot e-Legend – 4,6 x1,9x1,4 м, колёсная база – 2,7 м. В движение автоновинку приводят 2 электрических агрегата, развивающие суммарную мощность в 340 кВт, то есть 462 «лошадей». Первую «сотню» километров машина преодолевает за 4 секунды, а её скоростной предел составляет 220 км/ч. На выбор водителя в Peugeot e-Legend предоставлены 2 режима передвижения: Boost и Legend. На полном заряде авто способно преодолеть порядка 600 км, а требуемое время для полного пополнения запаса аккумуляторов – около получаса.

Концепт может похвастаться автономной системой 4-го уровня, позволяющей прототипу совершать движение без вмешательства со стороны человека, а также обновлённым фирменным интерьером i-Cockpit. Цифровая панель представлена в ретро-стиле. Когда активируется беспилотный режим, руль складывается, а вместо этого открывается 49-дюймовый дисплей.

Peugeot e-Legend является исключительно концептом и не предназначен для запуска в серийное производство. Разработчики считают данное купе наиболее сложным из всех концептуальных авто, которые им приходилось создавать, так как значительная часть времени ушла на нахождение правильного баланса между новинкой и оригиналом.


 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:40

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