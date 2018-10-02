Представлен электрический концепт Peugeot e-Legend в ретро-стиле

Габариты Peugeot e-Legend – 4,6 x1,9x1,4 м, колёсная база – 2,7 м. В движение автоновинку приводят 2 электрических агрегата, развивающие суммарную мощность в 340 кВт, то есть 462 «лошадей». Первую «сотню» километров машина преодолевает за 4 секунды, а её скоростной предел составляет 220 км/ч. На выбор водителя в Peugeot e-Legend предоставлены 2 режима передвижения: Boost и Legend. На полном заряде авто способно преодолеть порядка 600 км, а требуемое время для полного пополнения запаса аккумуляторов – около получаса.Концепт может похвастаться автономной системой 4-го уровня, позволяющей прототипу совершать движение без вмешательства со стороны человека, а также обновлённым фирменным интерьером i-Cockpit. Цифровая панель представлена в ретро-стиле. Когда активируется беспилотный режим, руль складывается, а вместо этого открывается 49-дюймовый дисплей.Peugeot e-Legend является исключительно концептом и не предназначен для запуска в серийное производство. Разработчики считают данное купе наиболее сложным из всех концептуальных авто, которые им приходилось создавать, так как значительная часть времени ушла на нахождение правильного баланса между новинкой и оригиналом.