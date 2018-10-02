Новая головоломка в Facebook заставила поломать мозг многих пользователей Сети

Гергелий Дудас, являющийся венгерским художником, предложил многим интернет-пользователям отыскать на новой своей головоломке волшебную палочку. При этом ему удалось взорвать социальную Сеть. Художник разместил данное изображение на своей странице Facebook. Оно сразу стало довольно активно распространяться среди пользователей.Многие признались, что долго не могли отыскать среди массы мельчайших деталей волшебную палочку. Стоит отметить, что Гергелий Дудас раньше удивлял поклонников другой головоломкой. Тогда на изображении пользователям нужно было найти леденец.