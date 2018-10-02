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Матильда Шнурова рассказала о планах на будущее после развода

Матильда Шнурова, бывшая супруга Сергея Шнурова, рассказала о разводе. Также она упомянула процесс разделения имущества и некоторые планы на будущее.
Матильда Шнурова рассказала о планах на будущее после развода

В конце мая этого года Шнуров неожиданно сообщил о разводе. Он пояснил, что супруги все еще дружны и испытывают определенные чувства друг к другу, однако решение принято по обоюдному согласию. Кроме того, певец попросил всех представителей СМИ не нарушать их личное пространство. Супруга также прокомментировала факт развода просьбой не обижать Шнурова, так как он является ранимым человеком. Некоторые знаменитости высказались по поводу предстоящего развода, уверяя, что это лишь пиар-ход. Однако справка из ЗАГСа, предоставленная женой артиста, развеяла сомнения.

Матильда Шнурова в недавнем интервью рассказала, что не имеет каких-то определенных планов на будущее. В связи с тем, что после развода у нее появилось много свободного времени, а ее заведение “КоКо” приносит хорошую прибыль, теледива не исключает возможность получения второго высшего образования.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:13

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