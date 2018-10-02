Apple показала лучшие снимки, сделанные на камеру iPhone XS
Компания Apple показала группу снимков от простых пользователей, которые были сделаны камерой смартфона iPhone XS. Фото были взяты в Instagram и Twitter.
Компанией Apple оказался запущен флэшмоб в Instagram и Twitter. Участникам необходимо было добавить фотографию со смартфона iPhone XS и пометить хэштегом #ShotoniPhone.
Выбрав самые лучшие снимки, Apple разместила их группой в своём блоге. Разработчики считают, что камера iPhone XS не уступает по качеству профессиональной, она придаёт яркость цвету даже при плохом освещении и улучшает чёткость изображения.
Компанией Apple оказался запущен флэшмоб в Instagram и Twitter. Участникам необходимо было добавить фотографию со смартфона iPhone XS и пометить хэштегом #ShotoniPhone.
Выбрав самые лучшие снимки, Apple разместила их группой в своём блоге. Разработчики считают, что камера iPhone XS не уступает по качеству профессиональной, она придаёт яркость цвету даже при плохом освещении и улучшает чёткость изображения.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:52