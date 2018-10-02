Ксения Собчак сказала фанатам, что «забеременела до следующих выборов»

Напомним, что недавно Ксения стала гостем программы «Центральное телевидение», где в шутливой форме сообщила, что может себе позволить забеременеть, тем самым не опровергая возможное интересное положение., - заявила Ксения ведущему программы Вадиму Такменеву.В свою очередь ведущий пожелал Собчак удачи в ее профессиональной деятельности и в личной жизни, отметив, что второй ребенок не станет помехой в ее карьере. Ксения лишь усмехнулась на это замечание.