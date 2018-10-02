Ксения Собчак сказала фанатам, что «забеременела до следующих выборов»
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак продолжает интриговать своих поклонников слухами о беременности.
Напомним, что недавно Ксения стала гостем программы «Центральное телевидение», где в шутливой форме сообщила, что может себе позволить забеременеть, тем самым не опровергая возможное интересное положение.
«С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских», - заявила Ксения ведущему программы Вадиму Такменеву.
В свою очередь ведущий пожелал Собчак удачи в ее профессиональной деятельности и в личной жизни, отметив, что второй ребенок не станет помехой в ее карьере. Ксения лишь усмехнулась на это замечание.
Напомним, что недавно Ксения стала гостем программы «Центральное телевидение», где в шутливой форме сообщила, что может себе позволить забеременеть, тем самым не опровергая возможное интересное положение.
«С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских», - заявила Ксения ведущему программы Вадиму Такменеву.
В свою очередь ведущий пожелал Собчак удачи в ее профессиональной деятельности и в личной жизни, отметив, что второй ребенок не станет помехой в ее карьере. Ксения лишь усмехнулась на это замечание.