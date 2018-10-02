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Ксения Собчак сказала фанатам, что «забеременела до следующих выборов»

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак продолжает интриговать своих поклонников слухами о беременности.

Напомним, что недавно Ксения стала гостем программы «Центральное телевидение», где в шутливой форме сообщила, что может себе позволить забеременеть, тем самым не опровергая возможное интересное положение.

Ксения Собчак сказала фанатам, что «забеременела до следующих выборов»

«С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских», - заявила Ксения ведущему программы Вадиму Такменеву.

Ксения Собчак сказала фанатам, что «забеременела до следующих выборов»

В свою очередь ведущий пожелал Собчак удачи в ее профессиональной деятельности и в личной жизни, отметив, что второй ребенок не станет помехой в ее карьере. Ксения лишь усмехнулась на это замечание.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:37

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