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Названы продукты, которые чаще всего покупают жители Москвы

Были названы продукты, на покупку которых жители Москвы чаще всего тратят деньги. Из данных Федеральной службы государственной статистики по столице следует, что больше всего жители города покупают хлеб, молоко и мясо.
Названы продукты, которые чаще всего покупают жители Москвы

Со слов ведомства, в 2017 году месячная стоимость для москвича составляла примерно 1 000 рублей на хлеб, 1, 200 на молоко и 2, 400 на мясо. Меньше всего жители Москвы покупали такие продукты, как яйца, различные сладости, картофель, сахар и растительное масло. В частности, в набор необходимых для потребителя товаров включены фрукты и ягоды, овощи, хлеб и хлебные продукты. Сюда же входят разного рода кондитерские изделия, картофель, яйца, кофе, чай и прочие безалкогольные напитки, а также рыба, мясо и молоко.

В 2017 году в среднем стоимость подобного набора в месяц составляла около 7,5 тысячи рублей, а в 2013 почти на 2 тысячи меньше.


 
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Экономика
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:02

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