Названы продукты, которые чаще всего покупают жители Москвы

Со слов ведомства, в 2017 году месячная стоимость для москвича составляла примерно 1 000 рублей на хлеб, 1, 200 на молоко и 2, 400 на мясо. Меньше всего жители Москвы покупали такие продукты, как яйца, различные сладости, картофель, сахар и растительное масло. В частности, в набор необходимых для потребителя товаров включены фрукты и ягоды, овощи, хлеб и хлебные продукты. Сюда же входят разного рода кондитерские изделия, картофель, яйца, кофе, чай и прочие безалкогольные напитки, а также рыба, мясо и молоко.В 2017 году в среднем стоимость подобного набора в месяц составляла около 7,5 тысячи рублей, а в 2013 почти на 2 тысячи меньше.