Рестораны быстрого питания стали чаще предлагать детям здоровую пищу

По словам маркетингового директора Центра пищевой промышленности и ожирения Лесли Радда Дженнифер Харрис, это связано с тем, что дети стали чаще употреблять блюда быстрого питания. Более того, родителям иногда выгоднее купить еду в такой точке, чем готовить самим.Исследование, в рамках которого в 2016 году было опрошено 800 родителей, показало, что 91% респондентов хотя бы раз в неделю посещает такие рестораны быстрого питания, как McDonald’s, Burger King, KFC и Subway. При этом в 2010 году количество родителей, ходивших в подобные заведения, составляло 79%.Дело дошло до того, что рестораны, понимая, какой вред может нанести их еда, сами стали вносить разнообразие в меню, добавляя туда более здоровую пищу. Однако ответственности с родителей это не снимает. Харрис считает, что они должны рассказывать своим детям о вреде быстрого питания и преимуществах полезных продуктов.