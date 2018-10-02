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Рестораны быстрого питания стали чаще предлагать детям здоровую пищу
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Рестораны быстрого питания стали чаще предлагать детям здоровую пищу

С каждым годом в меню ресторанов быстрого обслуживания появляется все больше здоровой пищи. Стараясь обезопасить детей, которые с каждым годом увеличивают потребление фастфуда, от проблем с ожирением и диабетом, заведения добавляют в перечень блюд салаты, йогурты и фрукты.
Рестораны быстрого питания стали чаще предлагать детям здоровую пищу

По словам маркетингового директора Центра пищевой промышленности и ожирения Лесли Радда Дженнифер Харрис, это связано с тем, что дети стали чаще употреблять блюда быстрого питания. Более того, родителям иногда выгоднее купить еду в такой точке, чем готовить самим.

Исследование, в рамках которого в 2016 году было опрошено 800 родителей, показало, что 91% респондентов хотя бы раз в неделю посещает такие рестораны быстрого питания, как McDonald’s, Burger King, KFC и Subway. При этом в 2010 году количество родителей, ходивших в подобные заведения, составляло 79%.

Дело дошло до того, что рестораны, понимая, какой вред может нанести их еда, сами стали вносить разнообразие в меню, добавляя туда более здоровую пищу. Однако ответственности с родителей это не снимает. Харрис считает, что они должны рассказывать своим детям о вреде быстрого питания и преимуществах полезных продуктов.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:25

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