Ксения Собчак и Максим Виторган надеются на рождение девочки

«Характер смягчился, жди девку», «Дочка гарантирована! Такие женственные наряды стала носить в последнее время», «Мамочка становится красивее - значит будет девочка», «вангую, у Собчак и Максима будет дочка», «Ждем от Ксении дочек!», «Интересно как назовут дочку, если родится девочка», - пишут в социальных сетях поклонники Ксении Собчак.

Фанаты семьи порадовались за счастливую пару и уверены, что Собчак, скорее всего, родит девочку. Поклонники убеждены, что теледива со своим мужем Максимом Виторганом будут родителями именно дочери, потому что звездная мать в последнее время наряжается только в платья, делает красивый макияж и женственные прически, а также выкладывать в Instagram более трогательные посты. Сейчас супруги уже воспитывают годовалого Платона.Почти всем подписчики и фанаты желают Собчак здоровья и удачных родов.