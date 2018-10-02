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Ксения Собчак и Максим Виторган надеются на рождение девочки

Накануне известная журналист и общественный деятель Ксения Собчак подтвердила свою беременность. Теледива и Максим Виторган надеются на рождение девочки.

Ксения Собчак и Максим Виторган надеются на рождение девочки

Фанаты семьи порадовались за счастливую пару и уверены, что Собчак, скорее всего, родит девочку. Поклонники убеждены, что теледива со своим мужем Максимом Виторганом будут родителями именно дочери, потому что звездная мать в последнее время наряжается только в платья, делает красивый макияж и женственные прически, а также выкладывать в Instagram более трогательные посты. Сейчас супруги уже воспитывают годовалого Платона.

Ксения Собчак и Максим Виторган надеются на рождение девочки

«Характер смягчился, жди девку», «Дочка гарантирована! Такие женственные наряды стала носить в последнее время», «Мамочка становится красивее - значит будет девочка», «вангую, у Собчак и Максима будет дочка», «Ждем от Ксении дочек!», «Интересно как назовут дочку, если родится девочка», - пишут в социальных сетях поклонники Ксении Собчак.

Почти всем подписчики и фанаты желают Собчак здоровья и удачных родов.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:05

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