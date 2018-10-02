«От брюк к юбкам»: Елена Малышева экспериментирует с имиджем

Зачастую ведущая телепередачи «Здорово жить» одевалась в платья, никаким образом не подчёркивавшие её фигуру. Что сподвигло Елену Малышеву на перемены в имидже, для фанатов до сих пор остаётся загадкой, но теперь она стремительно меняет гардероб и делится с фолловерами результатами «экспериментов».От более консервных поклонников Елена Малышева получает шквал критики: они полагают, что знаменитости не стоило решаться на подобные «кардинальные» перемены в одежде. Но большая часть фанатов телеведущей не устаёт расхваливать её в комментариях в Instagram и щедро дарить её фотоснимкам «лайки».