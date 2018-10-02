В метро Токио в работе задействуют роботов

В рамках эксперимента роботов планируют задействовать на шести станциях метро японской столицы. Машины будут сообщать пассажирам о расположении выходов, о маршрутах поездов, о местонахождении отделений полиции и медпунктов в подземке. Также самоходные устройства на станциях метрополитена будут искать подозрительные предметы.Эксперимент с роботами начнётся в конце ноября и будет продолжаться на протяжении трёх месяцев. Таким образом власти города Токио решили восполнить в метро нехватку сотрудников.