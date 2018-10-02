Голливудский стилист рассказал, почему вредно мыть голову каждый день

Марк Туансед был стилистом сестёр Олсен и актрисы Дакоты Джонсон. После многолетней практики он решил поделиться своими выводами и дать небольшой совет по уходу за волосами. «После того, как вы вымыли голову, она кажется чистой. На самом деле это не совсем так, - рассказывает стилист, - ежедневное мытьё сушит кожу и вызывает выпадение волос. Чем чаще голова моется, тем больший вред ей наносится. Волосы повреждаются от корней до самых кончиков. Смывается природный подкожный жир, вырабатываемый волосяными луковицами, а он является естественным кондиционером для волос. Я советую принимать душ головы хотя бы через день и тщательно относиться к выбору шампуня».Многие голливудские звёзды кино обращаются за советом к Марку Туансед и считают его лучшим специалистом по волосам.