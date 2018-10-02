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Астероид в форме черепа пролетит вблизи Земли 11 ноября

Астероид в форме черепа в ноябре пролетит неподалеку от Земли. Как сообщается, несмотря на довольно большое расстояние до объекта, ученые планируют получить новые данные о необычном небесном теле.
Астероид в форме черепа пролетит вблизи Земли 11 ноября

Данный астероид был обнаружен еще в 2015 году. Из-за необычной формы, напоминающей человеческий череп, объект был неофициально назван Skull Asteroid(Астероид Череп). Некоторые ученые предполагают, что в прошлом он мог быть кометой, однако, в связи с вырождением стал камнем. Известно, что 11 ноября “череп” будет на максимально близком от Земли расстоянии, которое составит 39 миллионов километров.

Изображение астероида, полученное во время его прошлого визита, является нечетким. Ученые планируют получить еще несколько снимков необычного объекта. На этот раз попытки запечатлеть объект будут предприняты с использованием самого современного на текущий момент оборудования. Также это поможет проанализировать грунт объекта, что даст дополнительную информацию о небесных телах данного типа.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:42

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