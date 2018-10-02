Госдолг США составляет рекордную сумму
Государственная задолженность США на сегодняшний день составляет рекордную сумму. Данный показатель продолжает стремительно увеличиваться, так как американское правительство не контролирует свои расходы.
По данным СМИ, госдолг США достиг 21,516 трлн долларов. 30 сентября был завершен 2018 финансовый год, и сумма задолженности правительства страны возросла на 1,2 трлн долларов. Госдолг Штатов продолжает расти, поскольку расходы американских властей не контролируются. Дефицит бюджета США к 2020 году может превысить отметку в 1 трлн долларов.
Как информировали еще в августе, за первые месяцы 2018 финансового года займы правительства составляли порядка 895 млрд долларов, и, если сравнивать с годом ранее, сумма увеличилась на 222 млрд. При этом Дональд Трамп ранее уведомлял о том, что намерен погасить госдолг США введением новых пошлин.
По данным СМИ, госдолг США достиг 21,516 трлн долларов. 30 сентября был завершен 2018 финансовый год, и сумма задолженности правительства страны возросла на 1,2 трлн долларов. Госдолг Штатов продолжает расти, поскольку расходы американских властей не контролируются. Дефицит бюджета США к 2020 году может превысить отметку в 1 трлн долларов.
Как информировали еще в августе, за первые месяцы 2018 финансового года займы правительства составляли порядка 895 млрд долларов, и, если сравнивать с годом ранее, сумма увеличилась на 222 млрд. При этом Дональд Трамп ранее уведомлял о том, что намерен погасить госдолг США введением новых пошлин.
Экономика
Добавил: Алина Сегодня, 10:22