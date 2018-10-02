Госдолг США составляет рекордную сумму

По данным СМИ, госдолг США достиг 21,516 трлн долларов. 30 сентября был завершен 2018 финансовый год, и сумма задолженности правительства страны возросла на 1,2 трлн долларов. Госдолг Штатов продолжает расти, поскольку расходы американских властей не контролируются. Дефицит бюджета США к 2020 году может превысить отметку в 1 трлн долларов.Как информировали еще в августе, за первые месяцы 2018 финансового года займы правительства составляли порядка 895 млрд долларов, и, если сравнивать с годом ранее, сумма увеличилась на 222 млрд. При этом Дональд Трамп ранее уведомлял о том, что намерен погасить госдолг США введением новых пошлин.