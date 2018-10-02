«Антидепрессант»: Садальский поздравил Данилко с юбилеем

Сегодня, 2 октября, популярному юмористу Андрею Данилко исполняется 45 лет. Артист Станислав Садальский показал совместное фото со своим другом-шоуменом, на котором он одет в костюм пирата, а Данилко в простую повседневную одежду. Под снимком Садальский пишет, что является поклонником творчества Верки Сердючки, и отмечает мудрость человека, который играет роль «дурака». Он добавил, что яркий образ Данилко является своего рода антидепрессантом для любителей юмора.Андрей Данилко поделился своими ощущениями в этот день: «45 лет – это всего лишь очередная цифра, в душе я по-прежнему остаюсь 18-летним молодым человеком». Подписчики юмориста оставляют свои поздравления и желают длительного процветания творчеству своего любимого «антидепрессанта».