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«Антидепрессант»: Садальский поздравил Данилко с юбилеем

Андрей Данилко празднует свой юбилей. Во время поздравления Станислав Садальский рассказал, что поклонники Верки Сердючки считают творчество своего кумира «антидепрессантом».
«Антидепрессант»: Садальский поздравил Данилко с юбилеем

Сегодня, 2 октября, популярному юмористу Андрею Данилко исполняется 45 лет. Артист Станислав Садальский показал совместное фото со своим другом-шоуменом, на котором он одет в костюм пирата, а Данилко в простую повседневную одежду. Под снимком Садальский пишет, что является поклонником творчества Верки Сердючки, и отмечает мудрость человека, который играет роль «дурака». Он добавил, что яркий образ Данилко является своего рода антидепрессантом для любителей юмора.

Андрей Данилко поделился своими ощущениями в этот день: «45 лет – это всего лишь очередная цифра, в душе я по-прежнему остаюсь 18-летним молодым человеком». Подписчики юмориста оставляют свои поздравления и желают длительного процветания творчеству своего любимого «антидепрессанта».


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:00

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